Metro y Tren Nos-Estación Central podrá ser pagado con tarjetas bancarias: Esta es la fecha en que partirá el nuevo sistema

¿Qué pasó?

Ya hay fecha para que el pasaje de Metro de Santiago y del tren Nos-Estación Central pueda ser pagado con tarjetas de débito, de crédito y prepago, gracias a la implementación de la tecnología contactless. Así lo comunicó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

A partir del 13 de febrero, los usuarios podrán validar el viaje acercando tarjetas Visa o Mastercard, sin importar si estas son físicas o digitales, y sin la necesidad de usar la tarjeta bip! o el código QR.

En una primera etapa, este sistema de pago funcionará de manera integrada entre Metro y el Tren Nos - Estación Central, siempre y cuando se valide con la misma tarjeta en ambos servicios.

Solo para tarifa adulta y sin beneficios asociados 

Desde el MTT advirtieron que esta nueva modalidad de pago no está asociado a los beneficios ya existentes, como las tarifas rebajadas para estudiantes y adultos mayores, así como tampoco para el Monto Máximo mensual.

De la misma forma, aseguraron que esto no tendrá cobros adicionales, así como tampoco se realizará de manera inmediata tras cada validación, sino que se agruparán durante todo el día y se cobrará como una única transacción.

La incorporación de tarjetas bancarias en los buses se realizará en una segunda fase prevista para el cuarto trimestre del año.

