Niño de tres años fallece al interior de residencia de Mejor Niñez: "Circunstancias están siendo investigadas"

24 en. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) informó que un niño de tres años y ocho meses falleció la tarde del viernes pasado al interior de la residencia Casa Nacional, ubicada en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

¿Qué se informó por el deceso del niño?

A través de un comunicado, Mejor Niñez entregó detalles de cómo ocurrió el lamentable hecho, precisando que "el accidente se produjo alrededor de las 18:00 horas, en una piscina de niños ubicada al interior de la residencia, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía y las entidades correspondientes".

"El personal de turno aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Rosita Renard, ubicado a 200 metros de la residencia, donde, pese a todos los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento", agregaron desde la institución.

Luego del lamentable suceso, Mejor Niñez informó que tomaron contacto con la familia del menor, a quienes se les está dando el apoyo y acompañamiento en este difícil momento.

Respecto a los antecedentes que se tienen del hecho, el organismo recalcó que "hemos puesto a disposición de las autoridades policiales y judiciales todos los antecedentes y medios para la toma de las diligencias que permitan esclarecer los hechos. El Servicio ha instruido una investigación interna para recabar antecedentes que colaboren con el esclarecimiento de los hechos".

Por último, detallaron que "se dispuso acompañamiento y contención a los niños y niñas presentes, así como refuerzo a los equipos de trabajo, con el objetivo de resguardar la continuidad de cuidados y el bienestar de todas y todos".