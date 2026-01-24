Video muestra cinematográfica detención: Detienen a "puntero" que estafaba a personas que cambian dinero en el centro de Santiago

24 en. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Sección de Investigación Policial (SIP) Metropolitana de Carabineros detuvo el viernes a un denominado "puntero" de la comuna Santiago, es decir, un sujeto que se dedica a estafar a personas extranjeras que cambian dinero en los locales establecidos del centro capitalino.

Carabineros detiene a "puntero" del centro de Santiago

El teniente coronel Hugo Troncoso, comisario de la 1° Comisaría de Santiago, explicó que la detención se logró tras las denuncias de turistas argentinos que fueron estafados por el delincuente identificado como Claudio Alejandro Palma Pinto.

La "banda organizada de estafadores" opera en las inmediaciones de las casas de cambio de Agustinas, Huérfanos, Morande y el Paseo Ahumada: "El modus operandi de estas personas era poder captar a personas, turistas, y poder efectuar el cambio monetario de divisas, ofreciendo dinero a mejor precio".

"Una vez que ya contaban con el dinero en su poder, se les sustraía el dinero y, obviamente, huían del lugar dejando a estos turistas varados sin tener respuesta alguna", agregó Troncoso.

En las imágenes difundidas por Carabineros se puede ver la cinematográfica huida que protagonizó Palma por galerías comerciales del centro hasta ser alcanzado en el Paseo Ahumada, en donde fue detenido por el delito de "estafa".

"Es importante recordar que no se debe cambiar dinero en lugares no establecidos y solo entregar el dinero cuando se reciba el otro monto acordado. En caso de ser víctima de estafa, es fundamental hacer la denuncia en Carabineros de inmediato", recomendaron desde la policía uniformada.

Todo sobre Policial