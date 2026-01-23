Inundaciones en San Pedro de Atacama: Videos muestra la magnitud de las lluvias

23 en. 2026 - 20:09 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este viernes, se registraron inundaciones en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, debido a la intensa lluvia que está afectando a la zona.

Videos de redes sociales muestran la magnitud de las precipitaciones, las que llegaron a inundar instalaciones estatales.

¿Qué dijo lan Municipalidad

El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuelta, expuso que "nuestras oficinas de tránsito fueron inundaron en grandes medidas, como también el agua entró a la oficina de Dideco".

"Sabemos que el agua va a ir disminuyendo conforme vaya pasando el tiempo porque fue una lluvia como bastante focalizada, pero llamamos la precaución también porque hay zonas que se han generado algunos socavones y hay algunos vehículos que están pasando nomás y tratando de ocupar algunas vías laterales, las cuales no sabemos en qué condiciones están", advirtió

Finalmente, señaló que "normalmente son los colegios los que actúan como alberguen estos casos y obviamente esperemos que no lleguemos a esa circunstancia".

El alcalde concluyó diciendo que se seguirá informando de la situación a través de las redes sociales.