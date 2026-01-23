Logo Mega

"Alta de Bolivia": Alertan por probables tormentas eléctricas en tres regiones de la zona norte de Chile

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas que afectarán en las próximas horas a sectores de tres regiones de la zona norte de Chile.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en la precordillera y Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Además, en la región de Antofagasta se registrarían en la precordillera, precordillera Salar y la Cordillera.

¿Cuándo se producirían las tormentas eléctricas?

Meteorología precisó que la alerta estará vigente desde la tarde hasta la noche de este viernes 23 de enero

Cabe señalar que las tormentas eléctricas se podrían producir debido a una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".

