Aviso de altas temperaturas en regiones afectadas por los incendios: Pronostican hasta 34°C en la zona centro-sur
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a las regiones que en los últimos días se han visto afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este sábado 24 de enero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la Cordillera de la Costa y en el valle de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.
Hasta 34°C este sábado
En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:
Región del Maule
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
- Valle: entre 32°C y 34°C
Región de Ñuble
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
- Valle: entre 32°C y 34°C
Región de Biobío
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
- Valle: entre 32°C y 31°C
