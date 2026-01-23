Logo Mega

Aviso de altas temperaturas en regiones afectadas por los incendios: Pronostican hasta 34°C en la zona centro-sur

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a las regiones que en los últimos días se han visto afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este sábado 24 de enero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la Cordillera de la Costa y en el valle de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

Hasta 34°C este sábado

En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:

Región del Maule

  • Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
  • Valle: entre 32°C y 34°C

Región de Ñuble

  • Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
  • Valle: entre 32°C y 34°C

Región de Biobío

  • Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C
  • Valle: entre 32°C y 31°C

