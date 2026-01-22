Lluvias en la región de Arica y Parinacota: Se registraron problemas en algunas rutas

22 en. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la región de Arica y Parinacota registró su segunda jornada de lluvias en la madrugada, hecho que provocó diferentes problemas en la zona, principalmente en el tránsito de la provincia de Parinacota.

¿Qué daños provocaron las lluvias?

El director regional del Senapred Arica, Javier Carvajal, informó que "no hay reportes de albergados ni daños significativos a la infraestructura", según consignó el medio regional El Morro Cotudo.

Eso sí, se registraron dos interrupciones viales: la Ruta A-109, que conecta la zona de Alto lo Cale, y la Ruta 95. Sobre la primera vía, Carvajal dijo que "se está gestionando la instalación de un puente mecano por parte del MOP y el Ejército. Aunque la zona no es crítica, una prolongación del corte podría generar complicaciones para los vecinos".

"Ayer se realizaron COGRID tanto en la provincia de Parinacota como en la comuna de Camarones para evaluar recursos y capacidades ante un evento meteorológico mayor", agregó el director regional del Senapred.

A pesar de las lluvias, se informó que la región se encuentra en normalidad dentro de los márgenes estacionales. Sin embargo, se llamó a los ciudadanos a mantener la observación del evento climatológico y la respectiva precaución frente a este, que podría continuar hasta la primera semana de marzo.

Todo sobre Región de Arica y Parinacota