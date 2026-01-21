Precipitaciones y probables tormentas eléctricas: Meteorología emite "aviso" para zonas de cuatro regiones del país
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso de precipitaciones normales y moderadas para zonas de tres regiones del país y otro por probables tormentas eléctricas para sectores de cuatro regiones.
En ambos casos, el fenómeno se dará a causa de una condición sinóptica conocida como "alta de Bolivia", que suele darse en el norte del país durante los meses de verano.
¿En qué regiones habría precipitaciones y tormentas eléctricas?
Las precipitaciones se registrarán en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta desde la tarde del miércoles 21 de enero hasta la noche del sábado 24.
En tanto, la probabilidad de tormentas eléctricas afectará a las mismas tres regiones, pero sumando también a la de Atacama. El fenómeno podría ocurrir desde la tarde del miércoles 21 de enero hasta la noche del lunes 26.
¿Qué días lloverá y habrá tormentas en cada región?
Región de Arica y Parinacota
- Litoral, cordillera costa y pampa: Entre 1 a 2 milímetros de lluvia el miércoles 21 y jueves 22.
- Precordillera y cordillera: Tormenta eléctrica de miércoles 21 al lunes 26.
Región de Tarapacá
- Litoral, cordillera costa y pampa: Entre 1 a 2 milímetros de lluvia el miércoles 21 y jueves 22.
- Precordillera y cordillera: Tormenta eléctrica de miércoles 21 al lunes 26.
Región de Antofagasta
- Precordillera y precordillera salar: Entre 5 a 10 milímetros de lluvia el viernes 23; y tormenta eléctrica desde el viernes al domingo 25.
- Cordillera: Entre 10 a 15 milímetros de lluvia del miércoles 21 al sábado 24; y tormenta eléctrica desde el miércoles al lunes 26.
Región de Atacama
- Cordillera: Tormenta eléctrica el sábado 24 y domingo 25.
