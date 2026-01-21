Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

Precipitaciones y probables tormentas eléctricas: Meteorología emite "aviso" para zonas de cuatro regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso de precipitaciones normales y moderadas para zonas de tres regiones del país y otro por probables tormentas eléctricas para sectores de cuatro regiones.

En ambos casos, el fenómeno se dará a causa de una condición sinóptica conocida como "alta de Bolivia", que suele darse en el norte del país durante los meses de verano.

Lo más visto de Nacional

¿En qué regiones habría precipitaciones y tormentas eléctricas?

Las precipitaciones se registrarán en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta desde la tarde del miércoles 21 de enero hasta la noche del sábado 24.

Ir a la siguiente nota

En tanto, la probabilidad de tormentas eléctricas afectará a las mismas tres regiones, pero sumando también a la de Atacama. El fenómeno podría ocurrir desde la tarde del miércoles 21 de enero hasta la noche del lunes 26.

¿Qué días lloverá y habrá tormentas en cada región?

Región de Arica y Parinacota

  • Litoral, cordillera costa y pampa: Entre 1 a 2 milímetros de lluvia el miércoles 21 y jueves 22.
  • Precordillera y cordillera: Tormenta eléctrica de miércoles 21 al lunes 26.

Región de Tarapacá

  • Litoral, cordillera costa y pampa: Entre 1 a 2 milímetros de lluvia el miércoles 21 y jueves 22.
  • Precordillera y cordillera: Tormenta eléctrica de miércoles 21 al lunes 26.

Región de Antofagasta

  • Precordillera y precordillera salar: Entre 5 a 10 milímetros de lluvia el viernes 23; y tormenta eléctrica desde el viernes al domingo 25.
  • Cordillera: Entre 10 a 15 milímetros de lluvia del miércoles 21 al sábado 24; y tormenta eléctrica desde el miércoles al lunes 26.

Región de Atacama

  • Cordillera: Tormenta eléctrica el sábado 24 y domingo 25.

Todo sobre El Tiempo

Leer más de

Notas relacionadas