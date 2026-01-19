Alertas y avisos en el norte de Chile: Se esperan tormentas eléctricas y hasta 20 mm de lluvia "en corto periodo de tiempo"

19 en. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió para el norte del país una alerta y un aviso por precipitaciones, además de otro aviso por tormentas eléctricas, fenómenos que se presentarán a lo largo de esta semana, debido a una condición de "Alta de Bolivia".

Según indica el sitio web de Meteorología, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas". En tanto los avisos se decretan cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Alerta por lluvia

Para la Cordillera de la región de Arica y Parinacota se emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo", vigente desde la tarde de este lunes 19 hasta la noche del miércoles 21 de enero.

Para los tres días se esperan entre diez y 20 milímetros (mm) de lluvia, según el reporte de la Dirección Meteorológica.

Aviso por lluvias

También desde la tarde del lunes hasta la noche del miércoles se encuentra vigente un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" en la precordillera de Arica y Parinacota; la precordillera y Cordillera de Tarapacá; y la Cordillera de Antofagasta.

Los siguientes montos de lluvias están pronosticados para cada zona:

Región de Arica y Parinacota

Precordillera: entre seis y 12 mm el lunes, martes y miércoles.

Región de Tarapacá

Precordillera: entre seis y 12 mm el lunes y el martes.

Cordillera: entre diez y 15 mm el lunes, el martes y el miércoles.

Región de Antofagasta

Cordillera: entre diez y 15 mm el lunes, el martes y el miércoles.

Aviso por tormentas eléctricas

A partir de la tarde de este lunes y hasta la noche del sábado 24 de enero, está vigente un aviso por probables tormentas eléctricas desde la región de Arica y Parinacota hasta Atacama.

En la precordillera y la Cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá, el fenómeno se hará presente los seis días de vigencia de la medida.

Lo mismo se espera en la Cordillera de Antofagasta, pero en la zona precordillerana salar solo se registrarían desde el jueves hasta el sábado. En tanto, en Atacama las tormentas eléctricas podrían ocurrir solo durante el lunes.

