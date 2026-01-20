Tormentas eléctricas en varias regiones de Chile: El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile mediante alerta y aviso
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta y un aviso por tormentas eléctricas que podrían afectar al norte y al sur del país en las próximas horas.
Según indica el sitio web de Meteorología, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas". En tanto los avisos se decretan cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Alerta por tormentas eléctricas
En la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, se encuentra vigente la alerta por tormentas eléctricas, debido a una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".
Según informó Meteorología, la medida se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este martes.
Aviso por "probables tormentas eléctricas"
En la región de Aysén, debido a una condición de inestabilidad atmosférica, se emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" en la zona insular norte, en el litoral interior norte, en la Cordillera Austral Norte y en la Patagonia Subandina norte.
La medida rige desde la tarde hasta la noche del miércoles, pero ocurriría preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas.
Lluvia en la zona norte
Además, en la Cordillera de Antofagasta y en la precordillera y Cordillera de Tarapacá, está vigente un aviso de "precipitaciones normales a moderadas", desde la tarde de este martes hasta la noche del miércoles, a raíz de una condición de "Alta de Bolivia".
Se esperan los siguientes montos de lluvias en cada sector:
Región de Tarapacá
- Precordillera: entre seis y 12 milímetros el martes y el miércoles.
- Cordillera: entre diez y 15 milímetros el martes y el miércoles.
Región de Antofagasta
- Cordillera: entre diez y 15 milímetros el martes y el miércoles.
