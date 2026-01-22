Aduanas encuentra caimán yacaré bebé disecado en equipaje de pasajera en Arica

22 en. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un caimán yacaré bebé disecado fue detectado por funcionarios de la Dirección Regional de Aduanas de Arica al interior del equipaje de una pasajera que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Chungará. El hallazgo se produjo durante labores habituales de fiscalización en el paso internacional.

El hallazgo del yacaré

El hecho quedó al descubierto cuando los funcionarios realizaban la revisión de maletas mediante la máquina de rayos X. En ese proceso, advirtieron la presencia de una figura inusual al interior de una caja de zapatos, lo que motivó una inspección más detallada del contenido.

Al abrir la caja, los fiscalizadores confirmaron que se trataba de un animal disecado. Ante esta situación, se dio aviso al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuyos profesionales verificaron que correspondía a un yacaré bebé, especie protegida por el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).

Debido a esta condición, el ejemplar fue incautado en aplicación de la Ley N°20.962, que regula el comercio y la protección de especies en peligro.

Especie protegida por normativa internacional

Desde Aduanas explicaron que el ingreso de este tipo de especies está prohibido en el país, precisamente por los compromisos asumidos a nivel internacional para resguardar la fauna silvestre. El procedimiento se ajustó a la normativa vigente, activando los protocolos correspondientes tras la confirmación de la especie.

En ese contexto, el director de la Aduana de Arica (s), James Alarcón, señaló que “siempre estamos alertas ante estas vulneraciones de la normativa y convenios internacionales relacionada a la fauna silvestre, sobre todo, porque en nuestro país el tráfico de este tipo de especies está prohibida”.

Procedimiento posterior a la incautación

Tras la incautación, el yacaré disecado fue trasladado hasta uno de los almacenes de la Aduana de Arica, donde quedó bajo resguardo institucional. Desde allí se continuará con el procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El caso se suma a los controles habituales que se realizan en los pasos fronterizos del país, orientados a detectar mercancías prohibidas y proteger el cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales.