Anuncian toque de queda en sector de Concepción: La medida ya rige en 6 localidades de la región del Biobío

21 en. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, una nueva localidad de la región del Biobío se sumó al toque de queda implementado por las autoridades, a raíz de los incendios forestales que afectan a la zona.

Se trata del sector de Las Pataguas en Concepción, el cual se suma a las localidades de Punta de Parra en Tomé, a Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja.

El horario del toque de queda

Según informó la Municipalidad de Concepción, la restricción de desplazamiento rige desde las 20:00 hasta las 06:00 horas.

"Hacemos un llamado a respetar las disposiciones vigentes para resguardar la seguridad y bienestar de la población, además de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia", señaló en sus redes sociales el municipio.

"Seguimos desplegados, atendiendo los requerimientos de la comunidad y apoyando a las instituciones de emergencia", agregó.

Balance de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) expuso que, hasta las 14:30 horas de este miércoles, 23 incendios forestales se mantienen en combate.

Desde el Gobierno informaron que la cifra de fallecidos se mantiene en 20, pero que los damnificados subieron a 6.707, con al menos 754 viviendas destruidas.

