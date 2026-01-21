Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de la región de Ñuble, Biobío y La Araucanía este miércoles
¿Qué pasó?
Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este miércoles 21 de enero se realizaron nuevas evacuaciones, debido a la amenaza del fuego en zonas pobladas.
Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones del Biobío y Ñuble.
Evacuaciones en Ñuble
Comuna de Quillón
- Queime
- Vegas de Sauzal
Evacuaciones en Biobío
Comuna de Hualqui
- Paso La Piedra
Comuna de Concepción
- Puente 4
- Chaimávida
- Alto Dibueno
- Sector de Pocollay
- Puente Victoria
- Las Pataguas
Comuna de Florida
- San Juan 1
- Quebrada El Riffo
- El Cristo
- Paso Amarillo
- Paredones
- Campo Lindo
- Cancha Los Monteros
Evacuaciones en La Araucanía
Comuna de Cholchol
- Chivilcoyán
- Quilimanzano
- Campanario
- Reducción Collío
- Boldoche Collío
- Los Lirios
Balance de incendios forestales
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) expuso que, hasta las 14:30 horas de este miércoles, 23 incendios forestales se mantienen en combate.
Desde el Gobierno informaron que la cifra de fallecidos se mantiene en 20, pero que los damnificados subieron a 6.707, con al menos 754 viviendas destruidas.
