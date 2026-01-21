Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de la región de Ñuble, Biobío y La Araucanía este miércoles

21 en. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este miércoles 21 de enero se realizaron nuevas evacuaciones, debido a la amenaza del fuego en zonas pobladas.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones del Biobío y Ñuble.

Evacuaciones en Ñuble

Comuna de Quillón

Queime

Vegas de Sauzal

Evacuaciones en Biobío

Comuna de Hualqui

Paso La Piedra

Comuna de Concepción

Puente 4

Chaimávida

Alto Dibueno

Sector de Pocollay

Puente Victoria

Las Pataguas

Comuna de Florida

San Juan 1

Quebrada El Riffo

El Cristo

Paso Amarillo

Paredones

Campo Lindo

Cancha Los Monteros

Evacuaciones en La Araucanía

Comuna de Cholchol

Chivilcoyán

Quilimanzano

Campanario

Reducción Collío

Boldoche Collío

Los Lirios

Balance de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) expuso que, hasta las 14:30 horas de este miércoles, 23 incendios forestales se mantienen en combate.

Desde el Gobierno informaron que la cifra de fallecidos se mantiene en 20, pero que los damnificados subieron a 6.707, con al menos 754 viviendas destruidas.

