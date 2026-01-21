Logo Mega

Incendios forestales: Senapred solicita evacuar sectores de la región de Ñuble, Biobío y La Araucanía este miércoles

¿Qué pasó?

Continúan los incendios forestales en la zona centro-sur del país, y durante la tarde de este miércoles 21 de enero se realizaron nuevas evacuaciones, debido a la amenaza del fuego en zonas pobladas.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Respuesta y Desastres (Senapred) ha ordenado la medida en diversos sectores de las regiones del Biobío y Ñuble.

Evacuaciones en Ñuble

Comuna de Quillón

  • Queime
  • Vegas de Sauzal
Evacuaciones en Biobío

Comuna de Hualqui

  • Paso La Piedra

Comuna de Concepción

  • Puente 4
  • Chaimávida
  • Alto Dibueno
  • Sector de Pocollay
  • Puente Victoria
  • Las Pataguas

Comuna de Florida

  • San Juan 1
  • Quebrada El Riffo
  • El Cristo
  • Paso Amarillo
  • Paredones
  • Campo Lindo
  • Cancha Los Monteros

Evacuaciones en La Araucanía

Comuna de Cholchol

  • Chivilcoyán
  • Quilimanzano
  • Campanario
  • Reducción Collío
  • Boldoche Collío
  • Los Lirios

Balance de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) expuso que, hasta las 14:30 horas de este miércoles, 23 incendios forestales se mantienen en combate.

Desde el Gobierno informaron que la cifra de fallecidos se mantiene en 20, pero que los damnificados subieron a 6.707, con al menos 754 viviendas destruidas.

