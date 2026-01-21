Llevaba un bidón y fósforos: Fiscalía confirma detención de sospechoso de iniciar foco de incendio en Perquenco

21 en. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó este miércoles la detención de un hombre sospechoso de iniciar un foco de incendio en la madrugada en la comuna de Perquenco, en la provincia de Cautín.

La fiscal Nelly Marabolí explicó que el acusado tiene 63 años de edad y que fue detenido por Carabineros, al momento en que bomberos combatía un siniestro en una plantación de trigo.

¿Cómo descubrieron al sospechoso?

"Dos vecinos se percatan que en el centro de la plantación se produce un nuevo foco de incendio y ven que la persona que inicia el foco de incendio se fuga del lugar", sostuvo.

Ante esto, la persecutora remarcó que el hombre fue perseguido hasta ser alcanzado cerca de un canal: "Él transportaba un bidón con un líquido, supuestamente, acelerante, y también una caja de fósforos", dijo.

Marabolí remarcó que "el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro en horas de la mañana de hoy (miércoles) y la fiscal a cargo es probable que pida la ampliación de su detención".

