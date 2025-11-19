12 comunas sin luz: Enel informa cortes para este miércoles 19 de noviembre

19 nov. 2025 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó que sectores acotados de 12 comunas de la Región Metropolitana se verán afectados por cortes en el suministro eléctrico durante la jornada de este miércoles 19 de noviembre. La medida responde a trabajados programados en el tendido eléctrico y podría extenderse por hasta siete horas.

Los detalles de estos cortes de luz están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

Quilicura: Desde las 13:30 hasta las 17:00 horas.

Desde las 9:00 hasta las 12:30 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia:Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Vitacura: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

