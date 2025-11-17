12 comunas afectadas: Enel anuncia cortes de luz para este lunes 17 de noviembre

17 nov. 2025 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó que sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana se verán afectados por cortes en el suministro eléctrico durante la jornada de este lunes 17 de noviembre. La medida responde a trabajados programados en el tendido eléctrico y podría extenderse por hasta siete horas.

Los detalles de estos cortes de luz están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:30 hasta la 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Espejo: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

