Trabajos se extenderán hasta por 12 horas: Cortes de luz afectarán a 11 comunas de la RM este jueves

La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 13 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por 12 horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

San Ramón: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas

