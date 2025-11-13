Trabajos se extenderán hasta por 12 horas: Cortes de luz afectarán a 11 comunas de la RM este jueves

13 nov. 2025 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 13 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por 12 horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lampa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

San Ramón: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Cerrillos: Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas

Todo sobre Corte de luz