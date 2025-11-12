Logo Mega

¡Por hasta ocho horas!: Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de la Región Metropolitana este miércoles

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 12 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por ocho horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?

Maipú: De 09:30 a 17:30 horas

Peñalolén: De 11:00 a 18:00 horas

La Reina: De 10:00 a 16:00 horas

Ñuñoa: De 10:00 a 16:00 horas

Huechuraba: De 09:00 a 15:00 horas

Quilicura: De 11:00 a 17:00 horas

Lampa: De 10:30 a 16:30 horas

Pudahuel: De 10:00 a 16:00 horas

Estación Central: De 10:00 a 14:00 horas

Estación Central: De 10:00 a 16:00 horas

San Joaquín: De 10:00 a 17:00 horas

