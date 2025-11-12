¡Por hasta ocho horas!: Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de la Región Metropolitana este miércoles
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 12 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por ocho horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?
Maipú: De 09:30 a 17:30 horas
Peñalolén: De 11:00 a 18:00 horas
La Reina: De 10:00 a 16:00 horas
Ñuñoa: De 10:00 a 16:00 horas
Huechuraba: De 09:00 a 15:00 horas
Quilicura: De 11:00 a 17:00 horas
Lampa: De 10:30 a 16:30 horas
Pudahuel: De 10:00 a 16:00 horas
Estación Central: De 10:00 a 14:00 horas
Estación Central: De 10:00 a 16:00 horas
San Joaquín: De 10:00 a 17:00 horas
