Enel confirma corte de luz para cuatro comunas de la Región Metropolitana este domingo: Estas son las zonas afectadas
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 9 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cuatro comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 9 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Quilicura, Ñuñoa, La Florida y Cerrillos.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Quilicura
Corte de luz en Ñuñoa
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en Cerrillos
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
