Cortes de luz en la Región Metropolitana: Miles de clientes siguen sin suministro tras lluvias y tormentas eléctricas

07 nov. 2025 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de clientes continuaban sin luz durante la mañana de este viernes en la Región Metropolitana, tras las lluvias y tormentas eléctricas que se registraron la tarde y noche del jueves.

El fenómeno meteorológico, producto de una baja segregada, tuvo una intensidad mayor en algunas comunas, especialmente en aquellas ubicadas en el sector oriente.

Más de 16 mil clientes sin luz

De acuerdo a lo informado en el sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), hasta las 06:00 horas el total de personas sin suministro era de 16.327.

La comuna más afectada de la Región Metropolitana es Las Condes, con 6.531 hogares sin electricidad. Más atrás se encuentra Ñuñoa, con 3.196 clientes sin luz; y San José de Maipo, con 1.986.

Posteriormente, a las 07:00 horas, el número de clientes sin luz había bajado a poco más de 6 mil.

Cabe destacar que desde las redes sociales de Enel y la CGE se ha hecho un seguimiento de los trabajos en terreno para reponer el servicio.