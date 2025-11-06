Cortes de luz afectan a más de 20 mil clientes en la Región Metropolitana en medio de lluvias y tormentas eléctricas

06 nov. 2025 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

Varios cortes de luz afectan durante la noche de este jueves a la Región Metropolitana, en medio de las intensas lluvias, tormentas eléctricas y vientos.

De acuerdo a información dada a conocer en el sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las 23:00 horas el total de clientes sin suministro era de 24.271 en el Gran Santiago.

La comuna más afectada de la Región Metropolitana es Las Condes, con 8.614 hogares sin electricidad.

Más atrás se encuentra Ñuñoa, con 5.704 clientes sin luz; Lo Barnechea, con 2.801; Peñalolén, con 2.530; y Puente Alto, con 1.123.

