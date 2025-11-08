Corte de luz programado por Enel para este sábado en la Región Metropolitana: Revisa las zonas que no tendrán suministro eléctrico
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 8 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 8 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Renca, Pudahuel, Recoleta, Las Condes, Santiago y Maipú.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Renca
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Recoleta
Corte de luz en Las Condes
Corte de luz en Santiago
Corte de luz en Maipú
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
