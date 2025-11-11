Confirman corte de luz para este martes que durará hasta 8 horas en once comunas de la RM: Estos serán los sectores afectados

11 nov. 2025 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 11 de noviembre en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en once comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 11 de noviembre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Conchalí, Recoleta, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, San Miguel, La Florida, Maipú y Lo Espejo.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Lampa

Lampa / Enel

Corte de luz en Conchalí

Conchalí / Enel

Corte de luz en Recoleta

Recoleta / Enel

Corte de luz en Vitacura

Vitacura / Enel

Corte de luz en Lo Barnechea

Lo Barnechea / Enel

Corte de luz en Ñuñoa

Ñuñoa / Enel

Corte de luz en La Reina

La Reina / Enel

Corte de luz en San Miguel

San Miguel / Enel

Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel

Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel

Corte de luz en Lo Espejo

Lo Espejo / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

