Confirman corte de luz para este martes que durará hasta 8 horas en once comunas de la RM: Estos serán los sectores afectados
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 11 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en once comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 11 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Conchalí, Recoleta, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, San Miguel, La Florida, Maipú y Lo Espejo.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Lampa
Corte de luz en Conchalí
Corte de luz en Recoleta
Corte de luz en Vitacura
Corte de luz en Lo Barnechea
Corte de luz en Ñuñoa
Corte de luz en La Reina
Corte de luz en San Miguel
Corte de luz en La Florida
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Lo Espejo
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
