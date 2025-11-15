Dos comunas de la RM tendrán cortes de luz este sábado 15 de noviembre: Revisa las zonas afectadas y cuánto durarán los trabajos
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 15 de noviembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en dos comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 15 de noviembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Quilicura y Ñuñoa.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que será por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Quilicura
Corte de luz en Ñuñoa
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
