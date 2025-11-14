Cortes de luz en Santiago: 11 comunas sufrirán interrupción del suministro este viernes en la Región Metropolitana
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana durante este viernes 14 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por siete horas en algunos casos.
Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?
Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas
