Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Cortes de luz en Santiago: 11 comunas sufrirán interrupción del suministro este viernes en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció varios cortes de luz en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana durante este viernes 14 de noviembre. La medida, que responde a trabajos en el tendido eléctrico, que podrían extenderse por hasta por siete horas en algunos casos.

Los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde habrá cortes de luz este miércoles?

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Ir a la siguiente nota

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas