Por hasta 10 horas: Enel programa cortes de luz para este martes en sectores de cinco comunas

18 nov. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Enel confirmó que sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana se verán afectados por cortes en el suministro eléctrico durante la jornada de este martes 18 de noviembre. La medida responde a trabajados programados en el tendido eléctrico y podría extenderse por hasta 10 horas.

Los detalles de estos cortes de luz están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 9:00 hasta las 19:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.

