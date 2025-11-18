Por masiva filtración de datos personales en la deep web: Sernac inicia procedimiento compensatorio con empresa automotiz

18 nov. 2025 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa León Corp SpA (León Servicio Automotriz), luego de que la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) denunciara una presunta filtración masiva de datos personales.

Acusan filtración masiva de datos personales

De acuerdo a los antecedentes, cerca de 392 mil registros de personas consumidoras habrían sido expuestos y detectados circulando en la deep web, conteniendo datos sensibles como nombre completo, dirección, correo electrónico, teléfono, RUT y antecedentes asociados a servicios automotrices.

La filtración habría sido inicialmente detectada el 8 de julio de 2025 por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), la cual confirmó la existencia de una base de datos vinculada a la empresa de servicios automotriz, según señaló Odecu en la información entregada.

Así, el Sernac ofició a León Corp SpA y la ANCI, solicitando información sobre este caso. Sin embargo, la compañía negó la existencia de una filtración masiva, afirmando que los hechos denunciados "no corresponden a la realidad" y que solo se habría detectado un incidente acotado a un cliente específico.

Pixabay

¿Qué se busca con este Procedimiento Voluntario Colectivo?

Según expuso el Sernac, esta situación pone en serio riesgo a las personas frente a fraudes, suplantación de identidad y otros daños patrimoniales o morales. En concreto, genera una vulneración grave en los derechos de los consumidores, como el derecho a la seguridad, privacidad y protección de sus datos personales.

Por ello, tras analizar los antecedentes, el Sernac inició un PVC con la empresa a fin de "obtener medidas concretas de reparación para los consumidores afectados, garantizar que la compañía adopte protocolos eficaces de seguridad y gestión de datos personales, y prevenir estos hechos vuelvan a ocurrir".

Cabe destacar que el Procedimiento Voluntario Colectivo es una facultad del organismo fiscalizador con el objetivo de "solución expedita, completa y transparente que resguarde el interés colectivo" de los consumidores afectados por conductas de las empresas. Su duración máxima es de tres meses.

Es una buena noticia

La directora nacional (s) del servicio, Carolina González, explicó que "la protección de los datos personales constituye un derecho esencial de los consumidores, por lo que hechos de esta naturaleza son inaceptables, especialmente cuando exponen masivamente información sensible".

"El Servicio utilizará todas sus facultades legales para obtener una reparación adecuada para las personas consumidoras afectadas y asegurar que la empresa cumpla con los más altos estándares de seguridad de la información", agregó la autoridad.

Por su parte, Stefan Larenas, presidente de ODECU, señaló que "esta es una buena noticia para los consumidores. Se trata del primer Procedimiento Voluntario Colectivo que se abre a partir de una denuncia presentada por una asociación de consumidores".

Además, añadió qué "esperamos que la empresa asuma su responsabilidad, repare el daño causado y adopte medidas preventivas para mitigar los riesgos de fraude asociados a la filtración de datos personales".

Todo sobre Sernac