Por riesgo para los consumidores: Sernac emite alerta de seguridad para vehículo vendido este año en Chile
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este martes una alerta de seguridad para un ejemplar de automóvil vendido en Chile. Se trata de los vehículos marca Ford, modelo Explorer, comercializados durante septiembre de 2025.
Según informó el Sernac en su sitio web, la empresa Ford Motor Company Chile SpA advirtió haber detectado un posible defecto en el enganche para remolque del vehículo, "implicando un riesgo para los consumidores".
¿Qué dijeron desde el Sernac por la alerta de seguridad?
Desde el Servicio señalaron que, hasta el momento, en una unidad involucrada "es posible que algunos de los pernos utilizados para fijar el enganche para remolque del vehículo no se encuentren ajustados de manera correcta".Ir a la siguiente nota
"La anterior condición puede afectar a las características de manejo del vehículo o provocar la pérdida de la fijación del enganche durante el remolque, lo que aumenta el riesgo de accidente a terceros en la vía", agregaron.
De todas formas, desde el Sernac precisaron que "conforme a lo reportado por la empresa, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile".
¿Qué hacer si ha comprado un vehículo Ford Explorer?
Desde el Sernac entregaron las siguientes recomendaciones en caso de haber adquirido uno de estos vehículos:
-
Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN.
-
Comunicarse a través de los puntos de contacto señalados y agendar cita para que ejecute la campaña.
-
En caso de dudas, contáctese directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información a fin de conocer el procedimiento.
-
La empresa procederá de forma preventiva y gratuita a inspeccionar y apretar todos los tornillos de remolque y reemplazar los que falten.
-
La reparación tiene una duración estimada de aproximadamente 1 hora.
Puntos de contacto e información de Ford Motor Company Chile SpA:
- Teléfono / Call Center: 800 470 408
- Correo electrónico: acfordcl@ford.com
- Sitio web: www.ford.cl
- Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
- Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/
