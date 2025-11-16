16 nov. 2025 - 19:09 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Senadores 2025, donde los habitantes de la Región de Aysén están eligiendo sus representantes en el Congreso.

Esta instancia contempla la renovación parcial de la Cámara Alta, ya que se elegirá a los senadores de las circunscripciones correspondientes a las regiones impares del país, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En total, de los 50 senadores en ejercicio se elegirán 23.

Los senadores son elegidos por votación directa mediante un sistema proporcional, permaneciendo en su cargo por un período de ocho años.

Resultados en la Región de Aysén

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la Región de Aysén, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 6,94% de mesas escrutadas y a 6.978 votos válidos.

Candidatos a senador por la Región de Aysén

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de Aysén

Miguel Ángel Calisto (FRVS).

Jorge Abello (FRVS).

Ximena Órdenes (PPD).

Tomás Laibe (PS).

Rodrigo Araya (FA).

Manuel Anabalón (PSC).

Belén Oyarzún (REP).

Felipe Henríquez (PNL).

