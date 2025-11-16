Elecciones de senadores en La Araucanía: Rodolfo Carter con Vanessa Kaiser triunfan y lucha Elisa Loncón

16 nov. 2025 - 21:18 hrs.

Este domingo se celebran las elecciones parlamentarias, que acompañan a las presidenciales, en las que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En el caso de los senadores, La Araucanía es una de las regiones clave y en ella hay varios rostros nuevos. Uno de ellos es Rodolfo Carter (Republicanos) que está logrando primera mayoría, seguido de Vanessa Kaiser (PLN) y Jorge Rathgeb (RN).

Más abajo se ubican Francisco Huenchumilla (DC) y Henry Leal (UDI), completando de esta manera los cinco cupos que están designados para esta región.

¿Quiénes estarían quedando fuera?

Una de las candidaturas que están quedando fuera, momentáneamente, es la de Elisa Loncón (PC), quien se hizo conocida en la Convención Constitucional, y que pretende llegar al Senado en 2026.

Otro de los candidatos que dio qué hablar en esta elección es Jorge Luchsinger (UDI), que también se estaría quedando sin el cupo de senador.

Candidatos a senador por la Región de La Araucanía

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de La Araucanía

Aucan Huilcamán (PEV).

Jal Yjadé (PEV).

Francisco Huenchumilla (DC).

Elisa Loncon (PC).

Ricardo Celis (PPD).

Eugenio Tuma (PL).

Ronald Kliebs (PS).

Cristián Epuin (PR).

Viviana Manríquez (PDG).

Juan Madariaga (PDG).

Pamela Correa (PDG).

Marisel Pedreros (PDG).

Henry Leal (UDI).

Jorge Luchsinger (UDI).

Carola Elgueta (DEM).

Patricia Lagos (DEM).

Jorge Rathgeb (RN).

Miguel Becker (RN).

Vanessa Kaiser (PNL).

César Vargas (PNL).

Anita de Arzumendi (PSC).

Pablo Becker (PSC).

Ruth Hurtado (REP).

Rodolfo Carter (REP).

Rosa Catrileo (IND).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.