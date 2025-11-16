16 nov. 2025 - 19:09 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Senadores 2025, donde los habitantes de la Región del Maule están eligiendo sus representantes en el Congreso.

Esta instancia contempla la renovación parcial de la Cámara Alta, ya que se elegirá a los senadores de las circunscripciones correspondientes a las regiones impares del país, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En total, de los 50 senadores en ejercicio se elegirán 23.

Los senadores son elegidos por votación directa mediante un sistema proporcional, permaneciendo en su cargo por un período de ocho años.

Resultados en la Región del Maule

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la Región del Maule, actualizados a las 20:45 horas, correspondientes al 12,20% de mesas escrutadas y a 81.570 votos válidos.

Candidatos a senador por la Región del Maule

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región del Maule

Felipe Durán (AH).

Tomás Bize (AH).

Alejandra Molina (FRVS).

Jaime Naranjo (FRVS).

Carla Fernández (FRVS).

Paulina Vodanovic (PS).

Sixto González (PC).

Beatriz Sánchez (FA).

Ricardo Lizama (PPD).

Juan Figueroa (DC).

Alexis Sepúlveda (PR).

Kim Gutiérrez (PAVP).

Carlos Ravera (PAVP).

Mario Campos (PDG).

Claudia Sosa (PDG).

Paulina Miranda (PDG).

Cecilia González (PDG).

Yenny Soto (PDG).

Ian Mac-Niven (DEM).

Hugo Rey (RN).

Andrea Balladares (RN).

Patricia Labra (UDI).

Juan Antonio Coloma (UDI).

Juan Castro (PSC).

Camila Soto (PSC).

Felipe González (PSC).

Ignacio Urrutia (REP).

Cristián Vial (REP).

Pablo Catalán (PNL).

Francisco Pulgar (IND).

