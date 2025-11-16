Resultados elección de senadores 2025 en la Región de Valparaíso: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Senadores 2025, donde los habitantes de la Región de Valparaíso están eligiendo sus representantes en el Congreso.
Esta instancia contempla la renovación parcial de la Cámara Alta, ya que se elegirá a los senadores de las circunscripciones correspondientes a las regiones impares del país, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En total, de los 50 senadores en ejercicio se elegirán 23.
Los senadores son elegidos por votación directa mediante un sistema proporcional, permaneciendo en su cargo por un período de ocho años.
Resultados en la Región de Valparaíso
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la Región de Valparaíso, actualizados a las 20:45 horas, correspondientes al 12,20% de mesas escrutadas y a 147.958 votos válidos.
Candidatos a senador por la Región de Valparaíso
Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de Valparaíso
- Manuel Woldarsky (AH).
- Andrea Araya (AH).
- Germán Correa (FRVS).
- Yessica Flández (FRVS).
- Karol Cariola (PC).
- Carolina Marzán (PPD).
- Diego Ibáñez (FA).
- Mónica Valencia (PL).
- Jazmín Aguilar (PR).
- José Miguel Insulza (PS).
- Marcela del Sol (PDG).
- Claudio Uribe (PDG).
- Elías Canelo (PDG).
- Diego Cortez (PDG).
- Andrés Longton (RN).
- Camila Flores (RN).
- Daniel Verdessi (DEM).
- Monserrat Alessandri (DEM).
- M.paz Santelices (UDI).
- M.josé Hoffmann (UDI).
- Arturo Squella (REP).
- Alberto Soto (REP).
- Soledad Loyola (REP).
- Julio Martínez (PNL).
- Verónica Vega (PNL).
- Esteban Barahona (PSC).
