Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta: Lideraron preferencias en las Elecciones Presidenciales 2025

16 nov. 2025 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

Con un amplio número de mesas escrutadas, las Elecciones Presidenciales 2025 ya tienen definidos a los dos candidatos que avanzaron a segunda vuelta: Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, y José Antonio Kast, del Partido Republicano.

Ninguno alcanzó la mayoría absoluta —más de la mitad de los votos válidamente emitidos— en esta primera instancia, así que sus nombres estarán nuevamente en la papeleta para los comicios del domingo 14 de diciembre.

Durante casi el mes que resta, además de persuadir a los indecisos, ambas figuras entrarían en negociaciones con el resto de los aspirantes para que muevan a sus votantes a favor de sus posiciones políticas.

A primeras, Jara negociaría con Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés; mientras que Kast haría lo propio con Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Según el experto político de Meganoticias, Mauricio Morales, "definitivamente, los candidatos que avanzan a segunda vuelta y que se enfrentan el próximo 14 de diciembre son Jeannette Jara y José Antonio Kast".

