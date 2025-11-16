Logo Mega

Voto en el extranjero: Revisa qué candidato ganó en Rusia

El Servicio Electroal (Servel) publicó los resultados oficiales de la votación presidencial en Rusia, donde apenas hubo una mesa instalada.

De un total de 32 votos, Jeannette Jara obtuvo 11 (34,38%), posicionándose en primer lugar. Le sigue José Antonio Kast y Evelyn Matthei con 7 votos cada uno. 

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Rusia?

Votos Nulos: 0
Votos blancos: 0

