16 nov. 2025 - 19:09 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Senadores 2025, donde los habitantes de la Región de Atacama están eligiendo sus representantes en el Congreso.

Esta instancia contempla la renovación parcial de la Cámara Alta, ya que se elegirá a los senadores de las circunscripciones correspondientes a las regiones impares del país, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En total, de los 50 senadores en ejercicio se elegirán 23.

Los senadores son elegidos por votación directa mediante un sistema proporcional, permaneciendo en su cargo por un período de ocho años.

Resultados en la Región de Atacama

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en la Región de Atacama, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 6,94% de mesas escrutadas y a 10.203 votos válidos.

Candidatos a senador por la Región de Atacama

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de Atacama

Yasna Provoste (DC).

Daniella Cicardini (PS).

Arturo Fernández (IGU).

Marina Cáceres (IGU).

Sebastián Carmona (PDG).

Rafael Prohens (RN).

Giovanni Calderón (EVO).

Nicolás Noman (UDI).

Sofía Cid (REP).

Ulises Carabantes (REP).

Milka del Canto (PSC).

