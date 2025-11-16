Este es el único país de Europa donde no ganó Jeannette Jara

16 nov. 2025 - 19:54 hrs.

Jeannette Jara fue la ganadora indiscutida en lo que respecta al voto en el exterior en Europa. Y es que se impuso en todos los países donde podían votar los chilenos residentes en ese continente, excepto en uno.

¿Cuál es el único país de Europa donde no ganó Jara?

El único país de Europa donde Jeannette Jara no sacó el primer lugar es Croacia, donde Johannes Kaiser y José Antonio Kast empataron en el primer puesto con 16 votos, seguidos por Evelyn Matthei, con 15 votos.

Jara quedó cuarta con 13 votos, mientras que le sigue Franco Parisi con un voto.

Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls no recibieron ningún sufragio.

Croacia solo contó con una mesa instalada y 62 votos válidamente emitidos. Solo uno de esos votos fue en blanco.

