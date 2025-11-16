Voto en el extranjero: ¿En qué países ganó José Antonio Kast?

16 nov. 2025 - 19:41 hrs.

José Antonio Kast es uno de los candidatos de derecha que ha obtenido un buen desempeño en el extranjero, a pesar de que la candidata del oficialismo Jeannette Jara es la que se ha llevado la mayoría de las preferencias de los connacionales que viven fuera de Chile.

¿En qué países ganó José Antonio Kast?

El candidato del Partido Republicano ganó en Malasia, Israel, Indonesia y Líbano. Por otro lado, también se ha llevado el segundo y tercer lugar en otros países, estando muy cercano a sus contendores.

En Emiratos Árabes Unidos alcanzó la segunda posición con 29 votos, detrás de Johannes Kaiser, quien se llevó la victoria con 38 sufragios. Mismo panorama ocurrió en China, donde logró 45 votos, mientras que Evelyn Matthei se llevó el triunfo con 59 sufragios.

En Corea del Sur, Kast también se quedó con el segundo lugar, con un total de 21 votos, siendo superado por Jeannette Jara, quien se alzó con 73 sufragios. En Tailandia, Kast se quedó con la segunda posición con 6 votos, empatando con Jeannette Jara.

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

En 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que deben ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

