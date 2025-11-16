Elección de senadores en Valparaíso: Longton y Cariola lideran, mientras que Hoffmann e Insulza perderían

16 nov. 2025 - 21:02 hrs.

Este domingo 16 de noviembre se celebran las elecciones parlamentarias, es decir, a diputados y senadores. En esta instancia, el proceso que se vive en Valparaíso es uno de los que más llama la atención, ya que hay candidatos de larga trayectoria y otros que están emergiendo.

Los primeros sondeos, hasta las 21:00 horas de esta jornada, indican que Andrés Longton (RN) Y Karol Cariola (PC) son los dos candidatos con mayor porcentaje y posibilidades de lograr los cupos, que en esta región son cinco.

Más abajo se ubican Arturo Squella (Republicanos), Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Carolina Marzán (PPD), que completarían el listado.

Los candidatos que estarían quedando fuera

Por ahora, según datos entregados por el Servel, Camila Flores (RN), está peleando palmo a palmo con Marzán, pero de momento (solo de momento) no lograría un cupo.

Al mismo tiempo, la candidata María José Hoffmann (UDI) se ubica bastante más abajo, al igual que José Miguel Insulza (PS), así que estarían lejos de lograr el objetivo.

Candidatos a senador por la Región de Valparaíso

Revisa a continuación la lista de candidatos a senador de la Región de Valparaíso:

Manuel Woldarsky (AH).

Andrea Araya (AH).

Germán Correa (FRVS).

Yessica Flández (FRVS).

Karol Cariola (PC).

Carolina Marzán (PPD).

Diego Ibáñez (FA).

Mónica Valencia (PL).

Jazmín Aguilar (PR).

José Miguel Insulza (PS).

Marcela del Sol (PDG).

Claudio Uribe (PDG).

Elías Canelo (PDG).

Diego Cortez (PDG).

Andrés Longton (RN).

Camila Flores (RN).

Daniel Verdessi (DEM).

Monserrat Alessandri (DEM).

M.paz Santelices (UDI).

M.josé Hoffmann (UDI).

Arturo Squella (REP).

Alberto Soto (REP).

Soledad Loyola (REP).

Julio Martínez (PNL).

Verónica Vega (PNL).

Esteban Barahona (PSC).

