Minuto a minuto: Sigue el conteo de votos a lo largo de todo Chile
Por Nicolás Díaz
Actualización en vivo
16-11-2025 18:40
Conteo voto a voto: Revisa los resultados de las elecciones presidenciales
A partir de las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre, Meganoticias te informará de los primeros resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Gracias a un importante despliegue, Meganoticias te mostrará en vivo el conteo voto a voto desde distintas regiones de Chile.
De todas formas, las cifras oficiales serán entregadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel), y podrás consultarlas rápidamente en todas las plataformas de Meganoticias.
Resultados de elecciones presidenciales
A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones presidenciales:
Resultados de elecciones de senadores
A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones de senadores (23 de 50, casi la mitad de la Cámara Alta):
Resultados de elecciones de diputados
A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones de diputados (155, totalidad de la Cámara Baja):
Mauricio Morales analiza el liderato de Franco Parisi en Antofagasta
Ganadores por país: Así les ha ido a los candidatos presidenciales en el voto extranjero
El cierre de mesas para el denominado "voto extranjero" ha dejado luces sobre las preferencias en los distintos países en que se realizan las elecciones presidenciales, con miles de chilenos que ya fueron a las urnas en la nación que se inscribieron.
Las mesas de Oceanía fueron las primeras en realizar el conteo, siguiéndoles las de Asia, para que posteriormente se realizaran los conteos en Europa. Hasta el momento, solo resta conocer los resultados de África y América.
¿Cómo les ha ido a los candidatos presidenciales?
Jeannette Jara se ha quedado con la mayoría de las preferencias, imponiéndose en Oceanía, en dos países de Asia y gran parte de Europa.
Entre los candidatos de derecha se han distribuido el resto de las naciones. Evelyn Matthei se impuso en China y Malasia, José Antonio Kast en Filipinas y Johannes Kaiser en Emiratos Árabes Unidos.
Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).
Servel espera pronta entrega de los primeros resultados oficiales
El Servicio Electoral (Servel) espera una pronta entrega de los primeros resultados oficiales en su sitio www.elecciones.servel.cl.
Servel trabajando para que puedas revisar prontamente los resultados preliminares en https://t.co/bEe554DI5g pic.twitter.com/hd1mGO51Wq— Servicio Electoral (@ServelChile) November 16, 2025
Resultados: Aquí podrás revisar quién va ganando en las elecciones de diputados minuto a minuto
Resultados de elecciones de diputados
A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones de diputados (155, totalidad de la Cámara Baja). Busca por tu comuna: