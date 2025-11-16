16 nov. 2025 - 19:06 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 6 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 6

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 6, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 2.291 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 6

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 6

Octavio González (FRVS).

Claudia Jofré (FRVS).

Roberto Videla (FRVS).

Claudia Canales (FRVS).

Javiera Toledo (AH).

Yanixsa Aguilera (AH).

Pamela González (AH).

Francisca Salama (AH).

Luis Hurtado (AH).

Juan Ignacio Latorre (FA).

Francisca Bello (FA).

Nelson Venegas (PS).

Mauricio Viñambres (PR).

Luis Foncea (PPD).

Sabas Chahuán (PL).

Sofía González (PC).

Cristián Mella (DC).

Gaspar Rivas (DC).

Javier Olivares (PDG).

Maykol Castillo (PDG).

Jorge Cristi (PDG).

Gonzalo Soto (PDG).

Camila Doñas (PDG).

Bonnie Silva (PDG).

Blanca Currieco (PDG).

Marcia Marchant (PDG).

Ruby Villalobos (PDG).

Luis Pardo (RN).

Percy Marín (RN).

Danilo Quiroz (EVO).

Carolina Julio (EVO).

Jordán Guajardo (EVO).

Javier Crasemann (UDI).

Catalina Otero (UDI).

Viviana Núñez (UDI).

Chiara Barchiesi (REP).

Benjamín Lorca (REP).

Manuel Millones (REP).

Marlene González (PSC).

Rodolfo Ponce (PSC).

José Vallejo (PNL).

Soledad Calvo (PNL).

Verónica Becerra (PNL).

Jorge Villarroel (PNL).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile