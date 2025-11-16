Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 6: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 6 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 6
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 6, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 2.291 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 6
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 6
- Octavio González (FRVS).
- Claudia Jofré (FRVS).
- Roberto Videla (FRVS).
- Claudia Canales (FRVS).
- Javiera Toledo (AH).
- Yanixsa Aguilera (AH).
- Pamela González (AH).
- Francisca Salama (AH).
- Luis Hurtado (AH).
- Juan Ignacio Latorre (FA).
- Francisca Bello (FA).
- Nelson Venegas (PS).
- Mauricio Viñambres (PR).
- Luis Foncea (PPD).
- Sabas Chahuán (PL).
- Sofía González (PC).
- Cristián Mella (DC).
- Gaspar Rivas (DC).
- Javier Olivares (PDG).
- Maykol Castillo (PDG).
- Jorge Cristi (PDG).
- Gonzalo Soto (PDG).
- Camila Doñas (PDG).
- Bonnie Silva (PDG).
- Blanca Currieco (PDG).
- Marcia Marchant (PDG).
- Ruby Villalobos (PDG).
- Luis Pardo (RN).
- Percy Marín (RN).
- Danilo Quiroz (EVO).
- Carolina Julio (EVO).
- Jordán Guajardo (EVO).
- Javier Crasemann (UDI).
- Catalina Otero (UDI).
- Viviana Núñez (UDI).
- Chiara Barchiesi (REP).
- Benjamín Lorca (REP).
- Manuel Millones (REP).
- Marlene González (PSC).
- Rodolfo Ponce (PSC).
- José Vallejo (PNL).
- Soledad Calvo (PNL).
- Verónica Becerra (PNL).
- Jorge Villarroel (PNL).
