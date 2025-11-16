Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Resultados oficiales elecciones Chile 2025

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 6: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 6 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

Lo más visto de Nacional

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 6

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 6, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 2.291 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 6

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 6

  • Octavio González (FRVS).
  • Claudia Jofré (FRVS).
  • Roberto Videla (FRVS).
  • Claudia Canales (FRVS).
  • Javiera Toledo (AH).
  • Yanixsa Aguilera (AH).
  • Pamela González (AH).
  • Francisca Salama (AH).
  • Luis Hurtado (AH).
  • Juan Ignacio Latorre (FA).
  • Francisca Bello (FA).
  • Nelson Venegas (PS).
  • Mauricio Viñambres (PR).
  • Luis Foncea (PPD).
  • Sabas Chahuán (PL).
  • Sofía González (PC).
  • Cristián Mella (DC).
  • Gaspar Rivas (DC).
  • Javier Olivares (PDG).
  • Maykol Castillo (PDG).
  • Jorge Cristi (PDG).
  • Gonzalo Soto (PDG).
  • Camila Doñas (PDG).
  • Bonnie Silva (PDG).
  • Blanca Currieco (PDG).
  • Marcia Marchant (PDG).
  • Ruby Villalobos (PDG).
  • Luis Pardo (RN).
  • Percy Marín (RN).
  • Danilo Quiroz (EVO).
  • Carolina Julio (EVO).
  • Jordán Guajardo (EVO).
  • Javier Crasemann (UDI).
  • Catalina Otero (UDI).
  • Viviana Núñez (UDI).
  • Chiara Barchiesi (REP).
  • Benjamín Lorca (REP).
  • Manuel Millones (REP).
  • Marlene González (PSC).
  • Rodolfo Ponce (PSC).
  • José Vallejo (PNL).
  • Soledad Calvo (PNL).
  • Verónica Becerra (PNL).
  • Jorge Villarroel (PNL).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de