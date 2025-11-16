16 nov. 2025 - 19:06 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 21 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 21

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 21, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 47.440 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 21

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 21

Alexis Zúñiga (PEV).

Johanna Barra (PEV).

Pedro Pablo Valenzuela (PEV).

Bárbara Lepez (PEV).

Ricardo Flores (PEV).

Luis Islas (FRVS).

Rodrigo Reinoso (FRVS).

Joaquín Sanhueza (FRVS).

Jorge Rivas (FRVS).

Clara Sagardia (FA).

Adolfo Millabur (FA).

Lorena Pérez (PR).

Anwar Farrán (PR).

Patricio Pinilla (DC).

Karen Medina (DC).

Carla Burgos (IGU).

Lilian Betancurt (PDG).

Carlos Peña (PDG).

Karen Morales (PDG).

Carlos Agurto (PDG).

Christian Fuentes (PDG).

Sandra Neira (PDG).

Joanna Pérez (DEM).

Elizabeth Maricán (DEM).

Bárbara Kast (EVO).

Jorge Contreras (EVO).

Mario Gierke (UDI).

Flor Weisse (UDI).

Cristóbal Urruticoechea (PNL).

Evelyn Caamaño (PNL).

Fernando Peña (REP).

Solange Etchepare (REP).

Ivania Rojas (PSC).

Patricio Badilla (PSC).

