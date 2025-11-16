Estas son las comunas de la Región Metropolitana en las que Jeannette Jara no ganó

16 nov. 2025 - 22:31 hrs.

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, consiguió la mayoría de los votos en la primera vuelta de la Elección Presidencial y Parlamentaria, por lo que ahora deberá enfrentarse en la segunda vuelta a la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Si bien la exministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric logró alzarse en la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana, hubo algunas que no pudo conquistar.

¿En qué comunas de la RM perdió Jeannette Jara?

Como ha sido tradición en elecciones pasadas, en el sector oriente de Santiago los sectores de la derecha fueron los que obtuvieron las preferencias.

En concreto, Jara no pudo alzarse en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Providencia. José Antonio Kast se impuso en Lo Barnechea, mientras que Evelyn Matthei logró obtener la mayoría en las comunas restantes.

Fuera de la provincia de Santiago, Lampa, Buin, Paine, Calera de Tango, María Pinto, Melipilla, San Pedro y Colina fueron otras de las comunas que no pudo conquistar Jara, donde José Antonio Kast se llevó las preferencias.

Jeannette Jara se consolidó como la favorita en la RM en primera vuelta

Según los últimos datos entregados por el Servel, donde las mesas escrutadas alcanzaron el 90,33% en la RM, Jeannette Jara se quedó con el primer lugar, con un 30,99%, equivalente a un total de 1.392.698 votos.

En segunda posición quedó José Antonio Kast, quien obtuvo un 21,91%, lo que representa 984.370 sufragios.

