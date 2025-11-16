Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 10: Consulta quién gana
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 10 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 10
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 10, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 31.865 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 10
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 10
- Francisco Estévez (AH).
- Gloria Pérez (AH).
- Claudia Ruiz (AH).
- Luis Mariano Rendón (AH).
- Claudia Ruz (FRVS).
- Antonio Arriagada (FRVS).
- Javiera González (FRVS).
- Katherine Pérez (FRVS).
- Marcia Soto (FRVS).
- Gonzalo Winter (FA).
- Emilia Schneider (FA).
- Lorena Fries (FA).
- Alejandra Placencia (PC).
- Irací Hassler (PC).
- Fernanda Villegas (PS).
- Ana Hernández (DC).
- Helia Molina (PPD).
- José Toro (PPD).
- Celeste Jiménez (PH).
- Alfredo Grossi (PH).
- Daniela King (PH).
- Gary Núñez (PH).
- Jorge Palma (PH).
- Matías Reyes (PH).
- Carolina Venegas (PH).
- Ibar Zepeda (PH).
- Dauno Tótoro (PTR).
- Joseffe Cáceres (PTR).
- Fabián Puelma (PTR).
- Bárbara Brito (PTR).
- Yuri Peña (PTR).
- Valeria Yáñez (PTR).
- Julio Mancilla (PTR).
- Claudia Tassara (PTR).
- Yamila Martínez (PTR).
- Nicol Aguilera (PAVP).
- Héctor Soto (PAVP).
- Sofía González (PAVP).
- Catalina Durán (PAVP).
- César Lorca (PAVP).
- Nella Reyes (PAVP).
- Jessica Saint-Pierre (PAVP).
- Belén Carvajal (PAVP).
- Andrés Urzúa (PAVP).
- Karen Osorio (PDG).
- Gianny Contenla (PDG).
- Alejandra Jara (PDG).
- Andrea Herrera (PDG).
- Bárbara Molina (PDG).
- Francisca Acevedo (PDG).
- Betzabé Vigorena (PDG).
- Jasmín Osorio (PDG).
- Francisco Patiño (PDG).
- Jorge Alessandri (UDI).
- Macarena Zarhi (UDI).
- M. Jesús Schwerter (UDI).
- Juan Pablo Sáez (DEM).
- Vicente Almonacid (DEM).
- Sandra Solimano (DEM).
- M. Luisa Cordero (RN).
- Johanna Olivares (RN).
- Francisco Orrego (RN).
- Hans Marowski (PNL).
- Leticia Araya (PNL).
- Franco Frías (PNL).
- Evelyn Hernández (PNL).
- Jean Pierre Bonvallet (PSC).
- Gino Lorenzini (PSC).
- Matías Bellolio (REP).
- Abigail Aburto (REP).
- José Antonio Kast (REP).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
