16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 23 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 23

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 23, actualizados a las 20:45 horas, correspondientes al 11,00% de mesas escrutadas y a 2.703 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 23

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 23

Jessica Méndez (PEV).

Iván Rojas (PEV).

Constanza González (PEV).

Víctor Vilches (PEV).

Doris Blanco (PEV).

Leonel Meriño (PEV).

Tamara Morales (PEV).

Daniel Sandoval (FRVS).

Marcelo Carrasco (FRVS).

Pamela Ñancupil (FRVS).

Daniel Hidalgo (FRVS).

Oscar Albornoz (FRVS).

Ana María Nicul (FRVS).

Héctor Cumilaf (FRVS).

Patricia Escobar (FRVS).

Jaime Quintana (PPD).

José Montalva (PPD).

Coca Ñanco (FA).

Christian Dulansky (FA).

Pablo Díaz (DC).

Carlos Vallejos (DC).

Claudia Tapia (PS).

Raúl Allard (PS).

Andrés Jouannet (AMA).

Francisca Huirilef (AMA).

Jorge Jaramillo (AMA).

Isadora Reynolds (AMA).

Miguel Ángel Cortés (AMA).

Soledad Burgos (AMA).

Sergio Yáñez (AMA).

Solange Carmine (AMA).

Flor Contreras (PDG).

Orlando Machefert (PDG).

Cristian Muñoz (PDG).

Hernán Coñoman (PDG).

Robinson Illanes (PDG).

Jessica Antilef (PDG).

Maria Yáñez (PDG).

Américo Muñoz (PDG).

Tomás Kast (EVO).

Claudia Salas (EVO).

Ignacia Gómez (DEM).

Axel González (DEM).

Genoveva Sepúlveda (UDI).

Germán Vergara (UDI).

René Manuel García (RN).

Pedro Durán (RN).

Stephan Schubert (REP).

Cristián Neira (REP).

Claudia Stambuk (PNL).

Claudia Pichulmán (PNL).

Rodolfo Valenzuela (PNL).

Miguel Sanzana (PSC).

José Bravo (PSC).

Jorge Sepúlveda (PSC).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile