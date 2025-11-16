Resultados diputados 2025 en el Distrito 9: Guillermo Ramírez triunfa y es reelegido para el Congreso

16 nov. 2025 - 23:12 hrs.

Este domingo 16 de noviembre, a las 18:00 horas, inició el conteo de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. Uno de los distritos más llamativos de la Región Metropolitana fue el 9.

En este caso, figuras como Carlos Cuadrado (PPD), Boris Barrera (PC) y Javiera Rodríguez (Republicanos) alcanzaron un cupo en el Congreso para el próximo año.

Guillermo Ramírez logró el objetivo

Lo llamativo de este distrito fue la candidatura de Guillermo Ramírez (UDI), que venía de competir en años anteriores en el 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén).

El actual diputado salió de su "zona de confort", por así decirlo, y optó por competir en el distrito 9, logrando llegar al Congreso.

Candidatos a diputado por el Distrito 9

Alejandra Pérez (AH).

Ariel Mateluna (AH).

Waleska Ubierna (AH).

José Luis Villagrán (AH).

Paola Cádiz (FRVS).

Evelyn Farías (FRVS).

José Sepúlveda (FRVS).

Andrés Giordano (FA).

Leonardo Jofré (FA).

Boris Barrera (PC).

Carola Rivero (PS).

César Valenzuela (PS).

Sandra González (PPD).

Carlos Cuadrado (PPD).

Amelia Gallegos (PH).

Viviana Montecinos (PH).

Adrián Lizama (PH).

Juan Pino (PH).

Sergio Flores (PH).

Ester Barrientos (PH).

Luis Donoso (PH).

Manuel Muñoz (PAVP).

Xuxa Álvarez (PAVP).

José Rojas (PAVP).

Isabel Palma (PAVP).

M. Elena Valenzuela (PAVP).

Lorenzo Lepín (PAVP).

Daniel Canto (PAVP).

Roberto Lobos (PAVP).

Tamara Ramírez (PDG).

Andrés Cáceres (PDG).

Pamela Amaro (PDG).

Francisco Lizana (PDG).

César Suay (PDG).

M. Soledad Liempan (PDG).

Crescencio López (PDG).

Christopher Yáñez (PDG).

Guillermo Ramírez (UDI).

José Miguel González (UDI).

Érika Olivera (DEM).

Verónica Montecinos (DEM).

Aldo Duque (RN).

M. Elena Barco (RN).

Felipe Vidal (EVO).

Juan Manuel Santa Cruz (EVO).

José Carlos Meza (REP).

Macarena García-Huidobro (REP).

Javiera Rodríguez (REP).

Maximiliano Murath (PNL).

Margarita Garrido (PNL).

Valeska Oyarce (PSC).

Alberto Seguel (PSC).

Carolina Gárate (PSC).

