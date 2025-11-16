Joven hijo de José Antonio Kast llega al Congreso: Logra cupo como diputado tras resultados consolidados

16 nov. 2025 - 23:02 hrs.

José Antonio Kast, hijo del candidato presidencial del mismo nombre, llegó al Congreso como diputado en las elecciones parlamentarias de este 2025, según los resultados consolidados del Servel.

El primogénito del republicano se transformó en uno de los ocho diputados del Distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago) en lograr el objetivo.

Hijo de Kast llega al Congreso

Kast fue por la coalición "Cambio por Chile", compuesta por Republicanos, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC).

El hijo del candidato presidencial superó los 40 mil votos, sumando así más de un 8% del total de las votaciones.