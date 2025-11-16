Ganadores por país: Así les ha ido a los candidatos presidenciales en el voto extranjero

16 nov. 2025 - 14:19 hrs.

El cierre de mesas para el denominado "voto extranjero" ha dejado luces sobre las preferencias en los distintos países en que se realizan las elecciones presidenciales, con miles de chilenos yendo a las urnas en la nación en que se inscribieron.

Las mesas de Oceanía fueron las primeras en realizar el conteo, siguiéndoles Asia, para que posteriormente se contabilicen los sufragios en Europa y África, casi al mismo tiempo.

¿Cómo les ha ido a los candidatos presidenciales?

Hasta el momento, Jeannette Jara se ha quedado con la mayoría de las preferencias, imponiéndose en Oceanía y en dos países de Asia.

Entre los candidatos de derecha se han distribuido el resto de las naciones. Evelyn Matthei se impuso en China y Malasia, José Antonio Kast en Filipinas y Johannes Kaiser en Emiratos Árabes Unidos.

Revisa acá en detalle

Es importante destacar que estos son los resultados parciales, a la espera de la información oficial que emita el Servicio Electoral (Servel).

Voto en el extranjero

Chile solo permite el voto desde el extranjero para Presidente y no para las Parlamentarias, ya que no existen escaños en el Congreso que representen a los chilenos en el exterior.

Este 2025 son 160.935 compatriotas los que pueden votar en otros países, derecho que puede ejercer en los 118 locales de votación desplegados en 64 países.

Todo sobre Elecciones Chile