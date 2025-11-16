Conteo voto a voto: Revisa los resultados de las elecciones de senadores

16 nov. 2025 - 13:59 hrs.

A partir de las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre, Meganoticias te informará de los primeros resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Gracias a un importante despliegue, Meganoticias te mostrará en vivo el conteo voto a voto desde distintas regiones de Chile.

De todas formas, las cifras oficiales serán entregadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel), y podrás consultarlas rápidamente en todas las plataformas de Meganoticias.

Resultados de elecciones de senadores

A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones de senadores (23 de 50, casi la mitad de la Cámara Alta):

Resultados de elecciones presidenciales

A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones presidenciales:

Resultados de elecciones de diputados

A continuación, podrás revisar el resultado de las elecciones de diputados (155, totalidad de la Cámara Baja):

