Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 12: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 12 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 12
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 12, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 23.879 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 12
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 12
- Ana María Gazmuri (AH).
- Margarita Araya (AH).
- Giovanna Grandón (AH).
- Fabrizio Alday (AH).
- Hernán Palma (FRVS).
- Gustavo Lorca (FRVS).
- Ricardo Santana (FRVS).
- Daniela Serrano (PC).
- Juan Navarro (PC).
- Simón Ramírez (FA).
- Marco Velarde (FA).
- Claudia Hasbún (PS).
- Li Fridman (PS).
- Dinka Tomicic (DC).
- Mónica Arce (DC).
- Natalia Garrido (PH).
- René Valle (PH).
- Rafael Harvey (PH).
- Rita Pino (PH).
- Juan Carlos Zurita (PH).
- Paula Ocares (PH).
- Dominique Muñoz (PH).
- Catalina Valenzuela (PH).
- Patricia Toledo (PAVP).
- Sebastián Rodríguez (PAVP).
- Andrés Jara (PAVP).
- Nicolás Farnet (PAVP).
- Darlyng Fuentes (PAVP).
- Valentina Castillo (PAVP).
- Vania Neculqueo (PAVP).
- Pamela Jiles (PDG).
- Pablo Maltés (PDG).
- Zandra Parisi (PDG).
- Luis Eduardo Molina (PDG).
- Leonardo Maturana (PDG).
- Hernán Álvarez (PDG).
- Jorge Chávez (PDG).
- Ximena Ossandón (RN).
- Paola Romero (RN).
- Hugo Estrella (RN).
- Paz Ortúzar (UDI).
- Claudia Rasso (UDI).
- Aníbal Pinto (UDI).
- Johana Concha (DEM).
- Jonathan Barrera (DEM).
- Judith Marín (PSC).
- Elein Ossandón (PSC).
- Kevin Valenzuela (PSC).
- Camille Sigl (PNL).
- M. Isabel Sáez (PNL).
- Andrés Arce (PNL).
- Macarena Santelices (REP).
- Álvaro Carter (REP).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
