Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 7: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 7 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 7
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 7, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 858 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 7
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 7
- Jorge Sharp (FRVS).
- René Lues (FRVS).
- Priscila Fleming (FRVS).
- Ángela Cabezón (FRVS).
- Rodrigo Ruiz (FRVS).
- Tania Madriaga (AH).
- Carlos Muñoz (AH).
- Lucía Ortiz (AH).
- Claudio Valle (AH).
- Tomás Lagomarsino (PR).
- Jorge Brito (FA).
- Jaime Bassa (FA).
- Luis Cuello (PC).
- Roy Crichton (DC).
- Felipe Ríos (PL).
- Manuel Murillo (PPD).
- Tomás de Rementería (PS).
- Arturo Barrios (PS).
- Antonio Páez (PTR).
- Alejandra Valderrama (PTR).
- Romina Ibáñez (PTR).
- Cristián Cuevas (PPO).
- Constanza Ahumada (PPO).
- Monserrat España (PPO).
- Amaro Ramírez (PPO).
- Rodrigo Wittwer (PPO).
- Matías Gazmuri (PPO).
- Francisco Peñaloza (PPO).
- Valentina Núñez (PPO).
- Mariela Hidalgo (PPO).
- Juan Marcelo Valenzuela (PDG).
- Nicolás Farfán (PDG).
- Vanessa Ferrer (PDG).
- Guillermo Escobar (PDG).
- Verónica Rojas (PDG).
- Caroll Meyer (PDG).
- Natalia Navarro (PDG).
- Andrés Celis (RN).
- Samira Chahuán (RN).
- Leopoldo Moreno (RN).
- Carlos Mondaca (EVO).
- Jorge Garcés (EVO).
- Marlén Olivarí (EVO).
- Jorge Castro (UDI).
- Macarena Urenda (UDI).
- Hotuiti Teao (UDI).
- Luis Sánchez (REP).
- Rafael González (REP).
- Ángela Carrasco (REP).
- Sebastián Zamora (REP).
- Jaime Morales (PNL).
- Pedro Schwedelbach (PNL).
- Alejandra Carrasco (PNL).
- Bárbara Vera (PSC).
- Juan Alberto Sepúlveda (PSC).
Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.
