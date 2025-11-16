Logo Mega

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 7: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 7 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 7

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 7, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 858 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 7

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 7

  • Jorge Sharp (FRVS).
  • René Lues (FRVS).
  • Priscila Fleming (FRVS).
  • Ángela Cabezón (FRVS).
  • Rodrigo Ruiz (FRVS).
  • Tania Madriaga (AH).
  • Carlos Muñoz (AH).
  • Lucía Ortiz (AH).
  • Claudio Valle (AH).
  • Tomás Lagomarsino (PR).
  • Jorge Brito (FA).
  • Jaime Bassa (FA).
  • Luis Cuello (PC).
  • Roy Crichton (DC).
  • Felipe Ríos (PL).
  • Manuel Murillo (PPD).
  • Tomás de Rementería (PS).
  • Arturo Barrios (PS).
  • Antonio Páez (PTR).
  • Alejandra Valderrama (PTR).
  • Romina Ibáñez (PTR).
  • Cristián Cuevas (PPO).
  • Constanza Ahumada (PPO).
  • Monserrat España (PPO).
  • Amaro Ramírez (PPO).
  • Rodrigo Wittwer (PPO).
  • Matías Gazmuri (PPO).
  • Francisco Peñaloza (PPO).
  • Valentina Núñez (PPO).
  • Mariela Hidalgo (PPO).
  • Juan Marcelo Valenzuela (PDG).
  • Nicolás Farfán (PDG).
  • Vanessa Ferrer (PDG).
  • Guillermo Escobar (PDG).
  • Verónica Rojas (PDG).
  • Caroll Meyer (PDG).
  • Natalia Navarro (PDG).
  • Andrés Celis (RN).
  • Samira Chahuán (RN).
  • Leopoldo Moreno (RN).
  • Carlos Mondaca (EVO).
  • Jorge Garcés (EVO).
  • Marlén Olivarí (EVO).
  • Jorge Castro (UDI).
  • Macarena Urenda (UDI).
  • Hotuiti Teao (UDI).
  • Luis Sánchez (REP).
  • Rafael González (REP).
  • Ángela Carrasco (REP).
  • Sebastián Zamora (REP).
  • Jaime Morales (PNL).
  • Pedro Schwedelbach (PNL).
  • Alejandra Carrasco (PNL).
  • Bárbara Vera (PSC).
  • Juan Alberto Sepúlveda (PSC).

